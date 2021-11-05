Какие главные 7 интерьерные тренды 2021 года рассказали дизайнеры интерьера

На основе реализованных и актуальных проектов, «PAINTIT» выделил 10 трендов в дизайне интерьеров, которое сейчас чрезвычайно популярны и актуальны по запросам клиентам.

Преобладание базовых цветов и их оттенков в палитре интерьеров

В 2021 особенно актуален спрос на натуральность в интерьере. Дома сегодня все ждут успокоения и расслабления, умноженного на уют. Особенно популярен паркет из натурального дуба, винтажные элементы интерьера и все то, что создает атмосферу, в которую хочется возвращаться. Сегодня многие заказчики предпочитают нейтральную палитру из природных и теплых оттенков, ахроматы в виде черного, белого и оттенков серого, а также приглушенные тона.

фото: «PAINTIT». Базовые цвета задают тональность

Запрос на обустроенное рабочее место

В период, когда большинство сотрудников перешли на удаленную работу, остро становится вопрос об оборудовании комфортного домашнего офиса, поэтому важно учитывать возможность создания такого пространства. В современных квартирах не предусмотрено отдельное место под кабинет, поэтому необходим учитывать нюансы зонирования помещения. Кабинет должен лаконично вписываться в интерьер при этом не нарушая общей функции пространства, а по возможности его дополняя.

фото: «PAINTIT». Рабочее место в приоритете

Минимализм

Принцип разумного потребления, карантинные меры и социальное дистанцирование изменили подход к функциональности интерьера. Сейчас пользуются спросом интерьеры с минимальным декорированием и использованием мебели. Декор должен быть функционален, а предметы должны обладать сентиментальной ценностью для хозяина или быть арт объектами. Это может быть растение, произведение искусства, ковер или несколько декоративных подушек. Например, на стену можно повесить большую картину, при этом остальные стены останутся без рамок и фотографий. Наличие воздуха и свободного места — основное требование в интерьере , поэтому принцип «less is more» (меньше значит больше) актуален как никогда.

фото: «PAINTIT». Минимализм

Преобладание мягких и округлых форм

Мягкость и женственные формы сегодня на пике: это касается и архитектурных решений, и выбора мебели, и декора. Жесткая прямая конструкция уступает место мягким формам и корпусам предметов интерьера. Популярные мягкие, нежные и шелковистые материалы для обивки мебели, к которым приятно прикасаться: шенилл, велюр, бархат и пр. Очень эффектно смотрится соседство различных по фактуре тканей. Например, бархат прекрасно сочетается с кожей, шелком или льном. Для обивки мебели все чаще выбирается текстиль с выразительной фактурой и высоким качеством. Орнамент может быть в виде мелкой клетки, «гусиной лапки», сдержанной ряби. Допустимы и неяркие цветочные или этнические узоры.

фото: «PAINTIT». Мягкие формы

Совмещенные пространства с сохранением приватности

Пандемия и изоляция доказали, что внимание следует уделять функциональности и эргономике, поэтому сейчас актуален запрос на совмещение помещений с использованием перегородок для оптимизации пространства.

фото: «PAINTIT». Приватность прежде всего

Натуральные материалы и фактуры

В отделке, мебели и декоре популярными фактурами остаются камень (оникс, мрамор, гранит) и дерево, а также текстиль (лен, хлопок). Керамические предметы добавляют натуральности интерьеру.

Plant parenting и urban jungle

Недостаток прогулок, зелени и свежего воздуха в период карантина спровоцировал новое движение, связанное с озеленением дома. Таким образом сейчас мы можем говорить о возникновении некой культуры, пропагандирующей использование растений не только в дизайне, но и с экологических соображений.