Жильцы старых домов, на месте которых возводят многоэтажные ЖК, самые незащищенные. На что они могут рассчитывать после сноса жилья и как бороться с беспределом — рассказал адвокат

«У меня квартира в хрущевке, и уже давно ходят слухи, что наш дом снесут, а на его месте построят очередную высотку. Как можно себя защитить от такого произвола? И должно ли государство предоставить взамен другое жилье?" — эти вопросы все чаще возникают у жильцов так называемого старого жилого фонда — квартир, построенных в начале или середине прошлого века. Мы попросили ответить на эти вопросы эксперта — адвоката Сергея Мороза

адвокат Сергей Мороз

Следует отметить, что по действующему законодательству Украины существует несколько оснований для сноса дома и, соответственно выселения из него всех жильцов. Согласно положениям статьи 110 Жилищного кодекса Украинской ССР (да, у нас действует Жилищный кодекс, который был еще принят в 1983 году, далее — ЖК УССР), граждане выселяются из жилых домов государственного и общественного жилищного фонда с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, если:

- дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;

- дом (жилое помещение) грозит обвалом;

- дом (жилое помещение) подлежит переоборудованию в нежилое здание.

Согласно абзацу 1 статьи 111 ЖК УССР, установлено, что если здание, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу в связи с изъятием земельного участка для государственных или общественных нужд, гражданам, выселяемым из этого дома, другое благоустроенное жилое помещение предоставляется исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов, а в случаях, когда земельный участок отводится государственной, кооперативной или иной общественной организации — этой организацией.

Старые дома сносят

Таким образом, чтобы снести ваш дом, если он не угрожает обвалом, должно быть соответствующее решение органа местного самоуправления (депутатов местного Совета).

Согласно положениям статьи 113 ЖК УССР, предоставляемое гражданам в связи с выселением другое благоустроенное жилое помещение должно находиться в пределах данного населенного пункта и отвечать требованиям статьи 50 настоящего Кодекса. Гражданам, которые занимали отдельную квартиру, должна быть предоставлена отдельная квартира. Если наниматель занимал более одной комнаты, ему предоставляется жилое помещение, состоящее из того же числа комнат. По размеру жилое помещение должно быть не меньше того, которое занимал наниматель, однако в пределах нормы жилой площади. Если наниматель или член семьи, проживающий вместе с ним, имеет право на дополнительную жилую площадь и фактически пользуется ею, жилое помещение предоставляется с учетом нормы дополнительной жилой площади. В случае выселения из жилого помещения меньшего по размеру, чем это предусмотрено для предоставления жилого помещения в данном населенном пункте, выселяемому предоставляется жилое помещение в соответствии с установленным размером.

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Кроме того, согласно статье 50 ЖК УССР, жилое помещение, предоставляемое гражданам для проживания, должно быть благоустроенным по отношению к условиям данного населенного пункта, соответствовать установленным санитарным и техническим требованиям. При предоставлении жилых помещений не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше девяти лет, кроме супругов.

Не допускается также заселение квартиры, построенной для одной семьи, двумя и более семьями или двумя и более одинокими лицами, за исключением случая, предусмотренного частью пятой статьи 54 настоящего Кодекса.

Пожилым, а также по заключению лечебно-профилактического учреждения соответствующим категориям лиц с инвалидностью и больным по их просьбе жилые помещения предоставляются на нижних этажах или в домах с лифтами.

ВЫВОДЫ: