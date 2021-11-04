Почти каждая хозяйка сталкивалась с печальной историей, когда в уже давно используемом холодильнике появляется неприятный запах

Чаще всего дело в испорченных продуктах или сильном загрязнении. В этом случае холодильник следует разморозить. При этом важно пересмотреть продукты, выкинуть испорченные. Какими средствами можно вымыть холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха – читайте дальше.

Лимонный сок

Универсальный способ, чтобы отмыть холодильник и устранить неприятный запах. Достаточно двух лимонов, чтобы уничтожить всех болезнетворных микробов и придать поверхностям приятный аромат. Для этого нужно выжатым из лимонов соком смочить губку или тканевую салфетку и вымыть полочки, сливное отверстие и поддон. Еще можно приготовить чистящее средство – на 1 часть сока надо добавить 10 частей спирта.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике pixabay.com

Нашатырный спирт

Чайную ложку нашатыря добавьте в литр воды и пройдитесь по всем внутренним частям холодильника. Обратите внимание, что нашатырь тоже имеет, мягко говоря, неприятный запах.

Столовый уксус

Смешайте 9% уксус с водой в одинаковом соотношении и обработайте все поверхности. Обратите внимание, что это средство будет едким, поэтому все работы рекомендуется проводить в защитных перчатках.

Содовый раствор

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике pixabay.com

С помощью соды можно не только избавиться от неприятного аромата, но и безопасно очистить и обеззаразить холодильник, для этого в литре теплой воды разведите столовую ложку. Это средство поможет избавиться даже от застарелых пятен.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, нужно следовать несложным рекомендациям:

своевременно избавляйтесь от всех несвежих продуктов

вытирайте пролитые напитки сразу, не допуская их высыхания

следите, чтобы в холодильнике не появилась плесень

не забываете размораживать холодильник

используйте для хранения продуктов закрытые контейнеры или прикрывайте их пищевой пленкой

Важно помнить, что если вы собираетесь надолго уехать, то холодильник лучше разморозить и полностью отключить, оставив на это время дверцу приоткрытой.

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