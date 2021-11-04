Чаще всего дело в испорченных продуктах или сильном загрязнении. В этом случае холодильник следует разморозить. При этом важно пересмотреть продукты, выкинуть испорченные. Какими средствами можно вымыть холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха – читайте дальше.

Лимонный сок

Универсальный способ, чтобы отмыть холодильник и устранить неприятный запах. Достаточно двух лимонов, чтобы уничтожить всех болезнетворных микробов и придать поверхностям приятный аромат. Для этого нужно выжатым из лимонов соком смочить губку или тканевую салфетку и вымыть полочки, сливное отверстие и поддон. Еще можно приготовить чистящее средство – на 1 часть сока надо добавить 10 частей спирта. 

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
pixabay.com

Нашатырный спирт

Чайную ложку нашатыря добавьте в литр воды и пройдитесь по всем внутренним частям холодильника. Обратите внимание, что нашатырь тоже имеет, мягко говоря, неприятный запах.

Столовый уксус

Смешайте 9% уксус с водой в одинаковом соотношении и обработайте все поверхности. Обратите внимание, что это средство будет едким, поэтому все работы рекомендуется проводить в защитных перчатках.

Содовый раствор

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
pixabay.com
С помощью соды можно не только избавиться от неприятного аромата, но и безопасно очистить и обеззаразить холодильник, для этого в литре теплой воды разведите столовую ложку. Это средство поможет избавиться даже от застарелых пятен.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, нужно следовать несложным рекомендациям:

  • своевременно избавляйтесь от всех несвежих продуктов
  • вытирайте пролитые напитки сразу, не допуская их высыхания
  • следите, чтобы в холодильнике не появилась плесень
  • не забываете размораживать холодильник
  • используйте для хранения продуктов закрытые контейнеры или прикрывайте их пищевой пленкой

Важно помнить, что если вы собираетесь надолго уехать, то холодильник лучше разморозить и полностью отключить, оставив на это время дверцу приоткрытой.

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