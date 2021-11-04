Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Чаще всего дело в испорченных продуктах или сильном загрязнении. В этом случае холодильник следует разморозить. При этом важно пересмотреть продукты, выкинуть испорченные. Какими средствами можно вымыть холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха – читайте дальше.
Лимонный сок
Универсальный способ, чтобы отмыть холодильник и устранить неприятный запах. Достаточно двух лимонов, чтобы уничтожить всех болезнетворных микробов и придать поверхностям приятный аромат. Для этого нужно выжатым из лимонов соком смочить губку или тканевую салфетку и вымыть полочки, сливное отверстие и поддон. Еще можно приготовить чистящее средство – на 1 часть сока надо добавить 10 частей спирта.
Нашатырный спирт
Чайную ложку нашатыря добавьте в литр воды и пройдитесь по всем внутренним частям холодильника. Обратите внимание, что нашатырь тоже имеет, мягко говоря, неприятный запах.
Столовый уксус
Смешайте 9% уксус с водой в одинаковом соотношении и обработайте все поверхности. Обратите внимание, что это средство будет едким, поэтому все работы рекомендуется проводить в защитных перчатках.
Содовый раствор
Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, нужно следовать несложным рекомендациям:
- своевременно избавляйтесь от всех несвежих продуктов
- вытирайте пролитые напитки сразу, не допуская их высыхания
- следите, чтобы в холодильнике не появилась плесень
- не забываете размораживать холодильник
- используйте для хранения продуктов закрытые контейнеры или прикрывайте их пищевой пленкой
Важно помнить, что если вы собираетесь надолго уехать, то холодильник лучше разморозить и полностью отключить, оставив на это время дверцу приоткрытой.
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