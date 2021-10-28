Считается, что кроссовки стоит стирать раз в месяц, главное выполнять это правильно. Расскажем вам о правилах стирки разных видов кроссовок, и даже из натуральной кожи

4 кита машинной стирки кроссовок:

уберите стельки и шнурки

предварительно удалите с обуви крупные частицы грязи

поместить кроссовки вместе со шнурками и стельками в сетку для стирки обуви и затем в барабан стиральной машины

чтобы не перегрузить барабан, необходимо за один раз стирать не более трех пар кроссовок

Обязательно используйте деликатный режим при стирке кроссовок.

Сушить обувь следует в хорошо проветриваемом помещении.

В качестве моющих средств подойдут гели и жидкие порошки. Спортивную обувь следует стирать при температуре не более 40 градусов, иначе вы можете повредить их. А вот темные пятна, удалить их можно с помощью мыльного раствора и не нужной зубной щетки.

Внутрь кроссовок можно положить специальную мини сушилку либо плотную бумагу, что позволит сохранить форму. Сушить обувь возле обогревательных приборов не стоит, поскольку высокая температура разрушит клеевой состав, кстати, по этой же причине не следует сушить обувь под лучами солнца.

Как стирать замшевые, кожаные и кроссовки с мембранами

Правила ухода за кроссовками: как сохранить обувь надолго pixabay.com

Правила ручной стирки спортивной обуви

Для обуви с мембранами также подходит машинная стирка, но только с применением моющих средств для мембран. Такие средства не содержат воска, жиров и масел. Купить их можно в специализированных магазинах – спортивных либо обувных. Обувь из замши и натуральной кожи нельзя подвергать машинной стирке. Удалить загрязнения можно с помощью мыльного раствора либо средств, предназначенных для чистки замшевых или кожаных изделий. Абразивные моющие средства в данном случае применять нельзя. Если на кроссовках есть жирные пятна, устранить их можно с помощью раствора соды, а любые другие загрязнения – с помощью спирта. Для чистки замшевых кроссовок следует использовать щетки с прочным ворсом.

Для ручной стирки кроссовок необходимо использовать теплую воду, а также жидкий порошок, гель либо мыло. Замачивать обувь нельзя, иначе она расклеится и форма деформируется. Чтобы избавиться от неприятного запаха, достаточно использовать специальный обувной дезодорант либо протереть обувь перекисью водорода.