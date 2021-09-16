На что стоит обратить внимание при выборе домработницы?

Сегодня помощница по хозяйству — не роскошь, а необходимость, ведь в современном мире с его ритмами сложно все успеть, да и на отдых стоит выделить время (ведь время, проведенное с пылесосом, полноценным релаксом нельзя назвать). И все же, если вы решились нанять домработницу есть вещи, на которые стоит обратить внимание во время просмотра резюме и на собеседовании.

Как выбрать домработницу: 4 пункта, на которые стоит обратить внимание в резюме

Перед проведением собеседований стоит ознакомиться с резюме. Информацию стоит не только прочесть, но и проверить. Вы можете связаться с предыдущими работодателями и спросить о помощнице по хозяйству. На что стоит обращать внимание в резюме:

опыт работы (преимущество, если больше 5 лет),

рекомендации с предыдущего места работы,

отсутствие вредных привычек,

умеет пользоваться бытовой техникой и уборочным инвентарем.

Как найти помощницу по хозяйству: на что обращать внимание на собеседовании

После ознакомления с резюме, успешных кандидаток можно пригласить на собеседование. Живое знакомство также очень важно, вам стоит обратить внимание на внешний вид женщины, а также как она себя ведет и разговаривает.

Как проводить собеседование с домработницей и о чем спрашивать?

Расспросите кандидата о работе и увлечениях. Внимательно слушайте, как она отзывается о своей работе. Если для нее это временная нелюбимая работа, пока не может найти место получше, то такому кандидату стоит отказать, поскольку могут возникнуть проблемы с качеством выполняемой работы. Спросите о предыдущих работодателях: если кандидат начнет негативно о них отзываться и пересказывать сплетни, не стоит принимать такого работника. Обратите внимание на то, как говорит домработница, есть ли нецензурная лексика, перебивает ли она вас. Задает ли вопросы домработница? Если нет — плохо, но большое количество вопросов, не касающихся ее обязанностей, тоже должно насторожить. Уточните, готова ли домработница к оплачиваемым переработкам, чтобы в экстренных ситуациях у вас не возникало недоразумений.

Обязанности домработницы: типичный список

Как правило, в обязанности домработницы входит следующее:

глажка, стирка белья,

уход за цветами,

уборка сухая и влажная,

уход за обувью и одеждой,

мытье посуды и окон,

уход за сантехникой и мебелью.

Вам будет интересно почитать на Ivona: