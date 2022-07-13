Національна опера України продовжує в липні-серпні свій 154-й сезон!

Хоча наразі вистави будуть лише денні та тільки у п’ятницю, суботу та неділю, а кількість глядачів в залі дуже обмежена, Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими постановками