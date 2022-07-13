Національна опера України продовжує в липні-серпні свій 154-й сезон!
Хоча наразі вистави будуть лише денні та тільки у п’ятницю, суботу та неділю, а кількість глядачів в залі дуже обмежена, Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими постановками
Найближчі заплановані вистави:
- 15 липня (п’ятниця) о 17:00 — «Шопеніана» та Концерт артистів балету за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України: Наталії Мацак, Сергія Кривоконя, Катерини Алаєвої, Дениса Турчака, Даніїла Сілкіна, Катерини Гідзіль та ін.
- 16 липня (субота) о 15:00 — опера Ж. Бізе «Кармен». В титульній партії — Анжеліна Швачка, для якої це вже 202-га Кармен на різних сценах світу. Також головні партії виконують: Андрій Романенко (Хозе, сержант), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Богдан Тарас (Цуніга, капітан), Олександр Киреєв (Моралес, сержант), Петро Приймак (Данкайро, контрабандист), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка), Тетяна Хараузова (Мерседес, циганка).
- 17 липня (неділя) о 15:00 — Концерт артистів балету та концерт-балет «Танцюємо Штрауса» (3-тій прем’єрний показ) за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України: Анастасії Шевченко, Ольги Кіф'як-Фон-Краймер, Райси Бетанкоурт, Олесі Воротнюк та ін.
Також на липень заплановано:
- 23 липня (субота) о 15:00 — Комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.
- 24 липня (неділя) о 15:00 — Концерт артистів балету та балет «Широко заплющені очі» у постановці Віктора Іщука, прем’єра якого відбулася в жовтні минулого року на І Міжнародному фестивалі Ballet UA
- 30 липня (субота) о 15:00 — опера «Травіата» Дж. Верді. Одна з найпопулярніших опер у світі, яка свого часу вплинула на подальший розвиток європейської ліричної опери, зокрема на творчість Ж. Массне, Р. Леонкавалло та Дж. Пуччіні.
- 31 липня (неділя) о 15:00 — Концерт артистів балету та концерт-балет «Танцюємо Штрауса» у постановці Віктора Литвинова.
Національна опера України завжди рада своїм глядачам!
Важливо!
У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.
Квитки на вистави (450 місць) можна придбати онлайн.
Ціна квитків: від 100 до 500 грн.
Електронна пошта відділу квитків: help@opera.com.ua