Самые популярные петиции против путинского режима, которые подписывает сегодня весь мир — от Австралии до Канады

Российское вторжение на территорию независимой Украины продолжается почти месяц. За это время более 3 млн мирных украинских граждан, преимущественно мам и детей, были вынуждены покинуть свои дома, работу, близких, мужей и искать спасение от русских бомб на чужбине. Более 8 млн украинцев стали вынужденными внутренними переселенцами, а число убитых детей превысило цифру 117. Мирные украинские города и села стирают с лица земли, и мир только недоуменно пожимает плечами, вводя экономические санкции против страны-агрессора и ее политической и бизнес-элиты.

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Впрочем, пока доблестные украинские ВСУ защищают нашу Украину, а политики разных стран раздумывают над санкциями, бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор инициировали совместно с коллегами — британскими политиками, юристами и общественными деятелями — создание петиции о «Создании нового трибунала в стиле Нюрнберга», чтобы привлечь лично к ответственности за военные преступления «автора» войны России, развязанной против Украины, — президента Владимира Путина. Петиция начинается словами: «Пока перепуганные матери и дети бегут от бомб и пуль, Путин прямо на наших глазах совершает высшее международное преступление — агрессию».

фото: YouTube

Петицию подписывают каждую секунду жители всего мира — от Австралии и Новой Зеландии до Канады и Японии. Буквально за несколько дней она набрала более 1 млн 340 тысяч (1 343 481) подписей. Каждый желающий может ее подписать здесь.

Большая вероятность того, что это будет самая масштабная, не имеющая по количеству подписей петиция. Процедура подписания очень простая: достаточно ввести имя, фамилию, выбрать страну своего проживания и указать имейл, на который придет подтверждение подписи.

Но не только против Путина была создана петиция, а и против его «официальной любовницы» — в прошлом гимнастки и, по имеющимся сведениями, матери детей кровавого диктатора Алины Кабаевой. Активисты Украины, Белоруссии и России создали петицию о том, чтобы выгнать Кабаеву («Еву Браун», как ее окрестили активисты «в честь» любовницы Гитлера) из Швейцарии, где она скрывается в роскошном поместье со своими отпрысками (предположительно детьми Путина) от санкций, открыто поддерживая кровопролитие мирного народа Украины. Дословно петиция звучит так: «Просьба объединить Алину Eva Braun Кабаеву с ее «лидером» Владимиром Путиным», и подписать ее можно здесь.

В комментарии к петиции также указан факт преступления Кабаевой против российских детей-сирот: «Хотим напомнить, что Алина Кабаева не только женщина, запятнавшая себя ассоциацией с российским диктатором, а и преступница против человечества. В частности, она была в числе инициаторов законопроекта, который в России называли «законом негодяев», или «законом Димы Яковлева». Этот позорный шаг лишил тысячи российских сирот возможности быть усыновленными за границей. Как следствие, многие уже открытые на тот момент заявки на усыновление тяжелобольных детей были аннулированы, а просители квалифицированной медицинской помощи просто умирали» — говорится в петиции.

фото: IVONA. Алина Кабаева

Насколько наши подписи и подписи миллионов жителей Земли помогут в привлечении к военному трибуналу кровавого диктатора и его любовницы — мы не знаем. Но это тоже маленький вклад в борьбу с большим злом.