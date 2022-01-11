Как бы не было обидно, но не все попугаи разговорчивы. Так что изначально стоит узнать, способен ли конкретный вид обучаться человеческой речи. Самые умные и способные к обучению попугаи – это жако. Они обладают интеллектом трехлетнего ребенка и могут не только запомнить больше сотни слов, но и способны вести осмысленный диалог. Яркие амазонские попугаи тоже прекрасно подражают звукам окружающей среды, запоминают до сотни слов и могут произносить короткие предложения. Примерно те же способности у самого популярного вида – волнистых попугайчиков, но у них плохая «дикция». А вот кореллы могут только громко выкрикивать слова, но смысла их понимать не будут.

Как обучать попугая говорить

Лучше всего обучать попугая в детстве, кода ему исполниться 40-60 дней и он привыкнет к новому месту.

Самые умные и способные к обучению попугаи – это жако pixabay.com

На что важно обратить внимание?

Условия. Комната для обучения должна быть тихой, чтобы птица не отвлекалась на раздражители. Попугаи любопытные птицы и легко переключают внимание. Так что на время обучения уберите из клетки все игрушки и зеркала.

Важно: обучать должен тот, кому птица больше всего доверяет.

Систематичность. Уроки должны проводиться каждый день. При этом занятия должны длиться не дольше 10 минут. Если птица в плохом настроении – лучше всего ее не мучать.

А вот у волнистых попугайчиков проблемы с произношением pixabay.com

Последовательность. Чтобы попугай лучше запоминал слова – произносите их эмоционально. Считается, что попугаи лучше всего запоминают слова, произнесенные женским или детским голосом.

Вознаграждение. Если награждать птицу чем-то вкусным после каждой удачной попытки - то он будет делать это с большей охотой.

Если вы хотите, чтобы попугайчик не просто выкрикивал случайные слова, а употреблял их к месту, то озвучивайте свои действия, чтобы птица запоминала ситуации. Говорите «Кеша будет кушать», когда кладете еду в кормушку, и тогда у птицы это действие будет четко ассоциироваться с конкретным словом.

Говорить, можно научить практически любого попугая, главное, не сдаваться после первых нескольких попыток.

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