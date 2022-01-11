Как научить попугаев разговаривать: несколько советов
Как бы не было обидно, но не все попугаи разговорчивы. Так что изначально стоит узнать, способен ли конкретный вид обучаться человеческой речи. Самые умные и способные к обучению попугаи – это жако. Они обладают интеллектом трехлетнего ребенка и могут не только запомнить больше сотни слов, но и способны вести осмысленный диалог. Яркие амазонские попугаи тоже прекрасно подражают звукам окружающей среды, запоминают до сотни слов и могут произносить короткие предложения. Примерно те же способности у самого популярного вида – волнистых попугайчиков, но у них плохая «дикция». А вот кореллы могут только громко выкрикивать слова, но смысла их понимать не будут.
Как обучать попугая говорить
Лучше всего обучать попугая в детстве, кода ему исполниться 40-60 дней и он привыкнет к новому месту.
На что важно обратить внимание?
Условия. Комната для обучения должна быть тихой, чтобы птица не отвлекалась на раздражители. Попугаи любопытные птицы и легко переключают внимание. Так что на время обучения уберите из клетки все игрушки и зеркала.
Важно: обучать должен тот, кому птица больше всего доверяет.
Систематичность. Уроки должны проводиться каждый день. При этом занятия должны длиться не дольше 10 минут. Если птица в плохом настроении – лучше всего ее не мучать.
Последовательность. Чтобы попугай лучше запоминал слова – произносите их эмоционально. Считается, что попугаи лучше всего запоминают слова, произнесенные женским или детским голосом.
Вознаграждение. Если награждать птицу чем-то вкусным после каждой удачной попытки - то он будет делать это с большей охотой.
Если вы хотите, чтобы попугайчик не просто выкрикивал случайные слова, а употреблял их к месту, то озвучивайте свои действия, чтобы птица запоминала ситуации. Говорите «Кеша будет кушать», когда кладете еду в кормушку, и тогда у птицы это действие будет четко ассоциироваться с конкретным словом.
Говорить, можно научить практически любого попугая, главное, не сдаваться после первых нескольких попыток.
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