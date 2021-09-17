Даже спустя 90 лет есть вероятность, что завещание и дальше будут скрывать.

На 90 лет: завещание покойного принца Филиппа засекретили Getty Images

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Суд Лондона решил защитить достоинство и репутацию королевы Великобритании Елизаветы II, отложив публикацию завещания ее супруга принца Филиппа на 90 лет. После истечения срока возможность обнародования завещания монарха рассмотрит его личный юрист.

Судья Эндрю Мафарлейн решил придерживаться традиции королевской семьи и не вскрывать завещание. Теперь королевская воля может оставаться запечатанной в течение многих десятков лет в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона.

Отметим, что там же находятся еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов британской монархии. Самое раннее завещание датируется 1910 годом, оно принадлежит Францу Текскому. Последние завещания, оказавшиеся в этом сейфе, принадлежат принцессе Маргарет.

Напомним, что 9 апреля умер муж королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп в возрасте 99 лет. Он прожил в браке с королевой 73 года.

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