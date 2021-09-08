Звезда сериала "Эмили в Париже" показала первые фото со свадьбы с режиссером Чарли МакДауэллом.

Известная американская актриса Лили Коллинз, которая сыграла главные роли в фильме “С любовью, Рози“ и сериалах "Эмили в Париже" и “Отверженные“, поделилась с подписчиками радостной новостью с подписчиками. 32-летняя кинозвезда вышла замуж. Ее избранником стал 38-летний режиссер и писатель Чарли Макдауэлл.

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На своей странице в Инстаграм Лили опубликовала трогательные кадры со свадьбы, где она позировала в объятиях любимого в белом кружевном платье и накидке с капюшоном. Судя по указанной геолокации, торжество прошло в пятизвездочном отеле Dunton Hot Springs в штате Колорадо.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем быть твоей, и теперь я стала твоей женой. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга навсегда. Я люблю тебя запредельно", - подписала один из снимков Коллинз.

Отметим, что Чарли Макдауэлл с 2010 по 2016 год встречался с актрисой фильма "Девушка с татуировкой дракона" Руни Мара, а в 2018-2019 годах был бойфрендом звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк. Лили Коллинз состояла в отношениях с исполнителем роли Кая Вольтури в "Сумерках" Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла instagram.com/lilyjcollins

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