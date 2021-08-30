Украинская рэперша рассказала о своих доходах.

Популярная украинская исполнительница, которая недавно попала в скандал с дрифтом на Софийской площади, рассказала фанам о своем заработке. На своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда опубликовала свежий пост, в котором детально расписала, на что тратит деньги.

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По словам певицы, из 100 % дохода себе она оставляет только 20 %. Остальные 80 % Alyona Alyona вкладывает в съемки клипов и запись новых хитов.

«Все думают, что у артистов космическая количество нулей и везде запах долларов. На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какая-то прибыль. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело. Из своих 100% заработка, которые я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю только 20%. Остальные 80% вкладываются в работу (съемка клипов, зарплата членам команды, оплата услуг тех, с кем сотрудничаю)», - призналась артистка.

Кроме того, Alyona Alyona заявила, что 13 % ее доходов идут на благотворительность. Оставшиеся 7 % денег она тратит на питание, поездки в такси и жилье. Певица отметила, что ее расходы в месяц составляют около 1000-1500 долларов (приблизительно 26-40 тысяч гривен), но сейчас эта цифра больше так, как она планирует переезд со своим бойфрендом.

«Из всех денег, которые поступают мне, 13% процентов идет на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кому надо гораздо больше, чем мне. Больше всего денег я трачу на жилье, проезд и питание. Я довольно часто езжу на такси, потому что по дороге на заднем сиденье успеваю сделать много дел - звонки, Zoom, ответы на сообщения. Подводя все транзакции, в месяц я трачу примерно 1000-1500 $. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом - докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко», - поделилась с подписчиками Alyona Alyona.

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