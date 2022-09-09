Родственник обвинял звезду в сексуальных преступлениях

Рики Мартин подал в суд на своего племянника, который обвинял его в инцесте Getty Images

Адвокаты Рики Мартина в среду подали гражданский иск в суд Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, против его племянника Денниса Ядиэля Санчеса, заявляя о вымогательстве, злонамеренном преследовании, злоупотреблении правами и возмещении ущерба.

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Иск Мартина последовал за июльской судебной тяжбой, в ходе которой судья в Сан-Хуане издал охранный ордер в пользу племянника артиста после того, как тот осудил его за домогательства, иск, который Мартин опроверг и отклонил. В ходе слушаний 21 июля судья принял решение не продлевать временный охранный ордер Мартину, поскольку его племянник просил закрыть дело. После слушания полиция Пуэрто-Рико заявила, что охранный ордер, выданный в отношении Мартина, будет заархивирован, поскольку не было возбуждено уголовного дела, сообщает CNN.

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В иске, поданном в среду, Мартин запросил финансовую компенсацию на общую сумму не менее 30 миллионов долларов, утверждая, что действия Санчеса привели к отмене «контрактов на миллион долларов, а также настоящих и будущих художественных проектов».

«Финансовый ущерб, причиненный в результате этих действий, оценивается в сумме не менее 10 миллионов долларов США», — говорится в нем.

В судебном документе далее говорится, что эта ситуация нанесла «ущерб репутации истца, который до того, как охранный ордер стал достоянием общественности, пользовался безупречной репутацией, заработанной благодаря его долгой творческой и альтруистической карьере в течение последних почти 40 лет его жизни.

CNN предпринял несколько попыток связаться с юридическим представителем Санчеса для получения комментариев. Этот репутационный ущерб оценивается «в сумме не менее 20 миллионов долларов США», говорится в иске. Мартин требует возмещения убытков, процентов, судебных издержек и судебных издержек.

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