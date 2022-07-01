Примадонна российской эстрады была замечена в Юрмале

Известная российская певица Алла Пугачева покинула РФ вместе с мужем и детьми, улетев в Израиль. Теперь же певица с детьми была замечена в Юрмале, но без супруга Максима Галкина, которые осудил действия российской власти и поддержал украинцев.

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На видео видно, как артистка вместе с детьми и в сопровождении еще одной женщины прогуливаются вдоль побережья на латвийском курорте. Короткий ролик попал на видео и вызвал много вопросов под ним: «Где Максим», «Почему без мужа?» и тому подобные.

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Напомним, что в Юрмале Алла еще в 2019 году приобрела квартиру в 100 квадратных метров, расположенную в самом центре Юрмалы. Стоимость таких апартаментов составляет порядка 500 тысяч евро. Также примадонна российской эстрады имеет вид на жительство в Латвии, которое дают за приобретение недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро, сообщает «Экспресс газета».

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