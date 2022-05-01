Российская телеведущая заявила, что ее тошнит от Анджелины Джоли во Львове

30 апреля голливудскую звезду Анджелину Джоли заметили во Львове. Артистка — посол доброй воли ООН и прибыла во Львов с гуманитарной миссией. Эту новость не смогли пропустить российские СМИ и селебрети. Так, телеведущая Тина Канделаки заявила, что ее тошнит от вида Джоли и возмутилась, почему артистка не приехала в ОРДЛО.

«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию — антигуманисты и просто чудовища?» — возмутилась Канделаки в своем Telegram-канале.

Украинский рэпер Потап ответил российской пропагандистке и напомнил, что она сама никуда не ездила, а также напомнил о роли РФ в этой войне.

«А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области 2 раза, конечно на стороне Украины, света и любви, поддерживая ЗСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзаян и тд… а мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним. Не удивляйтесь, в отличии от рашки, где артисты — челядь и тля, во всем цивилизованном мире Артисты, Звезды, Селебрити — это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели! Так что ждите на нетфликсе фильм про борьбу Украины с Робертом де Ниро в роли Полковника ЗСУ ,а тебя Канделаки сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся там где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь», — написал он в Instagram.

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