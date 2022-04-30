В Украину приехала Анджелина Джоли: фото и видео
Голливудскую актрису заметили во львовском кафе
Украинская журналистка Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой голливудская актриса Анджелина Джоли заходит в кафе во Львове. Соответствиющим роликом украинка поделилась на своей странице в Facebook.
"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – подписала публикацию Майя.
В комментариях к сообщению журналистка указала, что Джоли сопровождала охрана, а еще она "до чертиков красивая".
Отметим, что причиной визита Анджелины Джоли в Украину могла стать благотворительность, ведь она посол доброй воли ООН.
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