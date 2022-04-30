Артист презентовал песню на украинском языке

Украинский певец и бывший супруг (неофициально) Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, который отдал волонтерам дорогой автомобиль, впервые презентовал украиноязычную песню под названием "Обійми". Она посвящена украинскому народу и стереотипам, связанным с языком. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, а соответствующий клип опубликован на Youtube-канале артиста.

"Привет. Я Вова, я из Харькова, мне 33 года, и все эти 33 года я говорил на русском языке. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал на украинском, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий. Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так", – написал Дантес.

Певец призвал не бояться русскоязычным граждан переходить на украинский язык, ведь это не так сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд:

"Я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет этим путем. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. Надо мной ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал", – заявил артист.

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