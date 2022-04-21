Певица призналась, что мечтает попасть в российский «черный список»

Украинская певица Оля Полякова, которая много лет была в дружеских отношениях с певцом Филиппом Киркоровым и еще в ноябре 2020 года хвасталась фотографиями в обнимку с российским артистом обратилась к нему. В своем обращении она отметила, что презирает себя за то, что хотела с ним дружить. В эфире «Завтрака с 1+1» артистка призналась, ответил ли ей Филипп Киркоров.

«Нет, видите ли, он оказался трусом. То, что он делает – это робкая позиция. Он молчал 2 месяца, не высказывал никакой позиции, на самом деле это было более разумно с его стороны, молчал бы и дальше. Он, конечно, не будет ничего отвечать, потому что нарвется на меня и на миллионы людей, сплотившихся против российского нашествия. И сейчас мы друг за друга. Я горжусь своей страной и своими людьми», — отметила артистка.

Также артистка прокомментировала запрет на въезд украинским артистам на территорию РФ. Полякова отметила, что за время с момента полномасштабного вторжения очень много раз обратилась к россиянам, но осталась вне запрета.

«Честно мне даже обидно, я тоже хотела попасть в этот список. Сейчас в такие опальные российские списки попадать большая честь. И быть врагом России сегодня – это честь, а меня, как всегда, не наградили», – смеется Полякова.

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