Артист будет защищать Украину от агрессии РФ

Украинский певец Макс Барских объявил о том, что с 3 апреля отправится на военные учения, чтобы подготовится к войне против российских фашистов. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.

Также в видео артист предложил поклонникам обдумать, как они будут праздновать победу над Россией.

Также по его словам, он даже предположить не мог, что наступит время, когда он вместо микрофона возьмет в руки оружие. Но это время настало, так как нужно защищать свою свободу и землю от российских оккупантов.

«Друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас... Время меняется», – сказал исполнитель.

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