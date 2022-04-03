Макс Барских отправился на военные учения, чтобы воевать против оккупантов
Артист будет защищать Украину от агрессии РФ
Украинский певец Макс Барских объявил о том, что с 3 апреля отправится на военные учения, чтобы подготовится к войне против российских фашистов. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.
Также в видео артист предложил поклонникам обдумать, как они будут праздновать победу над Россией.
Также по его словам, он даже предположить не мог, что наступит время, когда он вместо микрофона возьмет в руки оружие. Но это время настало, так как нужно защищать свою свободу и землю от российских оккупантов.
«Друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас... Время меняется», – сказал исполнитель.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Военные и патриотические песни, которые поднимают дух украинцев и дарят надежду на победу Украины
- В России повесился экс-солист группы «Отпетые мошенники»
- Украинские звезды, которые перешли на государственный язык
- Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФ
- Российские знаменитости, которые сбежали из России после вторжения путинских войск в Украину
- Мировые знаменитости пожертвовали огромные суммы в поддержку Украины
- Российские звезды, которых украинская прокуратура объявила в международный розыск
- Российские звезды, которых украинская прокуратура объявила в международный розыск