Артист попал под обстрел оккупантов

Солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк, который в рядах терробороны Киева, 26 марта попал под обстрел оккупантов. Ему осколком ранило лицо. В больнице музыкант провел несколько дней, после чего приступил к дальнейшей службе.

Читайте также: Алексей Суханов вступил в ряды терробороны Киева

О том, что Хлывнюк вернулся в ряды терробороны Киева сообщил журналист Богдан Кутепов, который опубликовал фото музыканта в форме и с оружием. Сам же Андрей, за которого волновалась вся страна не спешит делиться с поклонниками, что вернулся на службу.

«Позывной «Бумбокс». Жив, в строю. Хотя до недавнего времени боевой трехсотый. Счастливчик», – подписал кадр Кутепов.

Отметим, что после ранения его выдает только пластырь на правой щеке и синяк под глазом.

Вам будет интересно почитать на Ivona: