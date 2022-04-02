Андрей Хливнюк вернулся в терроборону после ранения: фото
Артист попал под обстрел оккупантов
Солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк, который в рядах терробороны Киева, 26 марта попал под обстрел оккупантов. Ему осколком ранило лицо. В больнице музыкант провел несколько дней, после чего приступил к дальнейшей службе.
Читайте также: Алексей Суханов вступил в ряды терробороны КиеваО том, что Хлывнюк вернулся в ряды терробороны Киева сообщил журналист Богдан Кутепов, который опубликовал фото музыканта в форме и с оружием. Сам же Андрей, за которого волновалась вся страна не спешит делиться с поклонниками, что вернулся на службу.
«Позывной «Бумбокс». Жив, в строю. Хотя до недавнего времени боевой трехсотый. Счастливчик», – подписал кадр Кутепов.
Отметим, что после ранения его выдает только пластырь на правой щеке и синяк под глазом.
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