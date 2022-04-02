Ранее стало известно, в каком полуфинале будут выступать украинцы

Война в Украине разрушила планы многих граждан страны. Долгое время было неизвестно, смогут ли представители Украины на Евровидении 2022 выступить в Турине. Учитывая военную агрессию РФ, организаторы конкурса пошли на уступки: освободили украинцев от необходимости записывать резервное выступление и предолжили использовать видео с их выступления на Нацотборе.

Тем не менее, сегодня артисты определились поедут ли они на песенный конкурс. Они все же решили выступить вживую и уже начинают подготовку к конкурсу.

«Kalush Orchestra поедет в Турин, выступить на Евровидении вживую. Сегодня мы встретились с группой впервые во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств», — заявил фронтмен группы Олег Псюк на выступлении в центре Львова.

Отметим, что сегодня участники группы впервые с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину собрались во Львове и начинают подготовку к выступлению в Турине.

Кроме того, Kalush Orchestra согласились принять участие в промоконцертах накануне Евровидения. На всех мероприятиях группа планирует собирать средства для помощи Украине.

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