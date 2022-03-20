Футболист решил показать миру, как работает перинатальный центр Харькова в условиях войны

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram украинскому доктору из Харькова, чтобы показать правду про Украину instagram.com/davidbeckham

Известный английский эксфутболист Дэвид Бекхэм продолжает поддерживать Украину, страдающую от действий российских оккупантов. Знаменитость предоставил свой аккаунт в Instagram с 71,4 млн подписчиков украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.

«Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать», – сказал спортсмен.

Дэвид Бекхэм поддержал Украину instagram.com/davidbeckham

Также он добавил, что в Stories можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине.

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram instagram.com/davidbeckham

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