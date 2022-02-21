Артистка призналась, когда планирует завершить карьеру балерины

Прима Национального театра оперы и балета и несменный судья шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар сообщила, что планирует завершить карьеру балерины до 50-летия. программе «Світське життя» балерина призналась, что еще три года назад должна была уйти со сцены.

«Это уже три года как пенсия. Конечно, балетное тело, у него свой срок годности. Пока я буду чувствовать свои силы для танца, я буду это делать. Но я тебе не скажу, что я до последнего буду цепляться. Я считаю, что прима – она должна закончить свою сценическую карьеру, пока она еще звезда, пока она королева, пока она молодая, пока она может танцевать», – поделилась Кухар.

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Также она добавила, что еще не знает, когда покинет сцену, но намекнула, что в планах у нее еще одна беременность.

«Возможно, через год я завершу, возможно, я дам согласие своему мужу на третьего ребенка. Конечно, он, как и я, понимает, что если сейчас будет третий ребенок, то вернуться к сцене, к спектаклям – это будет почти невозможно в таком возрасте уже. Поэтому, пока я еще танцую, мы еще немного подождем», – добавила Екатерина.

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