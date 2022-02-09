Эти звезды променяли киноискусство на религиозное служение

Редакция Ivona представляет подборку советских артистов, которые посвятили себя служению Богу. Они больше не появляются на экранах. Но есть и те, которые не утратили интерес к кино.

Любовь Стриженова

Любовь Стриженова – мать телеведущего Александра Стриженова. Она прославилась благодаря ролям в сериалах «Вечный зов» (1973-1983) и «Каникулы Кроша» (1980).

Любовь Стриженова Фото из открытых источников

В 2008 году артистка приняла постриг и ушла в монастырь в Чувашии. К этому решению она шла пятнадцать лет.

Валерий Рыжаков

Советский актер Валерий Рыжаков снялся в 40 кинокартинах. Но популярность ему принесла роль в фильме «Офицеры» (1971) с Георгием Юматовым и Василием Лановым. Позже его карьера ушла на спад, и артист решил сменить профессию, занявшись издательским делом.

Валерий Рыжаков Фото из открытых источников

В 1990 году Рыжаков потерял все деньги и решил изменить свою жизнь. Он принять сан , начал трудится в храме плотником и петь в церковном хоре.

Леонид Каюров

Леонид Каюров Фото из открытых источников

Советский актер Леонид Каюров прославился благодаря роли в сериале «Маленькие трагедии» (1979) – последней кинематографической работе Владимира Высоцкого. Но в 30-летнем возрасте артист оставил карьеру, окончил духовную семинарию в Сергиевом Посаде и стал диаконом.

Владимир Заманский

Советский актер Владимир Заманский дважды снялся у Андрея Тарковского и в легендарном сериале «Вечный зов». Позже его актерская карьера пошла на спад, и он посвятил свою жизнь религии.

Владимир Заманский Фото из открытых источников

Еще некоторое время актер продолжал записывать для радио жития святых, снимался в документальных фильмах на церковную тематику.

Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова – первая супруга Андрея Миронова – получила известность благодаря роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973).

Екатерина Градова Фото из открытых источников

Актриса перенесла тяжелую болезнь, которая заставила ее обратиться к Богу. Она обучилась в богословском институте, стала преподавать в школах основы религии.

Екатерина Васильева

Известная советская актриса Екатерина Васильева добилась популярности в 70-е годы. Одной из лучших ее работ стала Эмилия из сказки «Обыкновенное чудо», а также роль в трагифарсе «Визит дамы» Михаила Козакова.

Екатерина Васильева Фото из открытых источников

В 2021 году артистка приняла решение уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь. Она долгое время посещала храмы, и когда духовник поставил ее перед выбором – вера или театр, она выбрала первое.

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