Ей было 64 года

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева умерла в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала продолжительная болезнь – онкология. Об этом сообщил кинорежиссер Николай Лебедев.

«Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила. Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!», – сказал Лебедев.

Добавим, что наибольшую популярность ей принесли работы в фильмах: «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Однако в 1993 году актриса ушла из кино и начала заниматься общественной работой, занимая должности председателя комитета по вопросам культуры и туризма города Калининграда, а также заместителя мэра.

Александра Яковлева решила вернуться в актерскую профессию в 2016 году, сыграв одну из главных женских ролей в спектакле «Оскар» Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной.

В 2019 году стало известно о болезни актрисы, а 1 апреля 2022 года ее не стало.

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