Узнайте, как чувствует себя Анастасия Заворотнюк

Российская актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже три года борется с раком головного мозга. Ее состояние постоянно ухудшается. Сейчас появилась информация, что актриса находится в тяжелом состоянии. У нее частичная потеря голоса и парализованная правая часть тела. Также она страдает от депрессии и в заторможённом состоянии, пишет KP.RU.

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По информации источника, из-за принимаемых глюкокортикоидов и так называемого синдрома Кушинга (нарушение обмена веществ и избыточная секреция кортизола) знаменитость сильно поправилась. У нее выпали почти все волосы, но это временное явление, по мнению медиков.

«В этом нет чего-то страшного... Не исключаю, что могут обратиться к фониатрам. Слышал, собираются попросить друга семьи Николая Цискаридзе в этом вопросе помочь. Цискаридзе может найти хорошего специалиста, например, из Большого театра», – сказал режиссер Анатолий Демидов, который знаком с окружением Анастасии.

Также он добавил, что Заворотнюк принимает успокаивающие препараты и очень устала от лечения.

«Нервы у всех в семье обнажены. Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия заторможена. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно находится в прострации. Но порой наступают периоды просветления, когда она понимает, что происходит», – сказал Демидов.

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