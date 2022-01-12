Певица поделилась трогательным фото с дочерью

Известная украинская певица Светлана Лобода умилила новым снимком с дочерью. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два кадра, на которых обнимает свою старшую дочь Еву.

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На снимках мама и дочка выглядят счастливыми. Они наслаждаются совместным отдыхом и демонстрируют свои крепкие семейные узы.

Также Лобода похвасталась естественной красотой. Артистка позирует на камеру без макияжа. Волосы она зачесала назад и одела блестящий костюм и рубашку. Дочь Светланы одета в летнюю одежду – футболку и шорты.

Поклонники заметили, что 10-летнняя дочь звезды заметно повзрослела и стала похожа на маму.

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