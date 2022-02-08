Звезда избавилась от второго подбородка

43-летняя певица, актриса и участница группы «Блестящие» Анна Семенович сделала липосакцию рук и зоны подбородка. На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео из клиники. По ее словам, на перемены она решилась из-за музыкального проекта, который хочет представить в отличной форме.

Отмечается, что результат операций Анна обещает показать позже.

«Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. Скоро весна и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме. Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить», – поделилась Семенович.

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Также она добавила, что впереди у нее еще «очень много работы», так как она поставила перед собой цель – к своему дню рождения сделать тело своей мечты.

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