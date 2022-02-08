Боксер приоткрыл занавес личной жизни

Вячеслав Узелков женится во второй раз: подробности; фото: instagram.com/uzelkov_official

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сообщил, что женится. На своей странице в Instagram спортсмен поделился новостями личной жизни, отвечая на вопросы поклонников.

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Подписчики спросили у Вячеслава, где он так часто пропадает в последнее время. На что боксер немногословно ответил: «Я женюсь».

О возлюбленной бывшего тренера проекта «Зважені та щасливі» ничего неизвестно. Очевидно, артист не хочет выносить эти отношения на публику.

Отметим, что Узелков уже был женат на коллеге Марине Боржемской, с которой развелся после 22 лет брака. Пара скандально рассталась в 2018 году. Причины разрыва неизвестны.

Вячеслав Узелков женится; фото: instagram.com/uzelkov_official

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