Узнайте, как выглядели полные советские звезды в юном возрасте

Этих советских актрис мы любили и продолжаем любить за их харизму и красоту. Имея пышные формы, они не утратили свою привлекательность и популярность. Некоторые советские звезды еще в юности были расположены к полноте, но есть и те, кого трудно узнать в молодые годы, ведь они имели худощавую фигуру.

Наталья Крачковская

Наталья Крачковская Фото из открытых источников

Нина Дорошина

Нина Дорошина Фото из открытых источников

Фаина Раневская

Фаина Раневская Фото из открытых источников

Галина Польских

Галина Польских Фото из открытых источников

Нина Усатова

Нина Усатова Фото из открытых источников

Римма Маркова

Римма Маркова Фото из открытых источников

Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова Фото из открытых источников

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