ТОП-7 советских актрис с пышными формами: как они выглядели в молодости
Узнайте, как выглядели полные советские звезды в юном возрасте
Этих советских актрис мы любили и продолжаем любить за их харизму и красоту. Имея пышные формы, они не утратили свою привлекательность и популярность. Некоторые советские звезды еще в юности были расположены к полноте, но есть и те, кого трудно узнать в молодые годы, ведь они имели худощавую фигуру.
Наталья Крачковская
Нина Дорошина
Фаина Раневская
Галина Польских
Нина Усатова
Римма Маркова
Нонна Мордюкова
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