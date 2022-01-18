Певица восхитила пляжными фото и анонсировала выпуск сольного альбома

Известная украинская певица и экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская похвасталась фигурой в купальнике. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пляжное фото, на котором продемонстрировала стройное тело и пышную грудь в бирюзовом купальнике.

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Также на снимке видно, как артистка, сидя на белоснежном писке, наслаждается красивым пейзажем. Пляжный образ артистка подчеркнула летней рубашкой, которая спущена к локтям; солнцезащитными очками и легкой укладкой.

Стоит отметить, что под снимком Слава анонсировала выпуск сольного альбома и поделилась своими впечатлениями.

«Счастлива перезагрузиться перед важными запусками. Этот год будет огонь. Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще 2 года назад», – подписала публикацию Каминская.

Бирюзовый купальник подчеркнул пышный бюст звезды, чем восхитил поклонников. За несколько часов фото набрало десятки тысяч лайков и более сотни комментариев.

«Какая красота! Купальник под цвет моря», «Мама огнище», «Красотка», «Славочка, вы как всегда великолепны», «Бомба», «Вау», «Очень красивая и сексуальная», «Ноги очень красивые», «Богиня».

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