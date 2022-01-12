Леся Никитюк засветила глубокое декольте и похвасталась дорогой покупкой: фото
Ведущая снялась в колготках и бюстгальтере
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала пышный бюст и стройные ножки. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на котором лежит на кровати в нижнем белье и дизайнерских колготках от Skims c Fendi, которые рекламировала Ким Кардашьян.
По словам Леси, ей эти колготы обошлись в кругленькую сумму. Вместо этой покупки она могла поехать где-то отдохнуть в теплую страну.
«…Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие самые деньги купила себе колготы», – подписала кадр звезда.
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