Ведущая снялась в колготках и бюстгальтере

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала пышный бюст и стройные ножки. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на котором лежит на кровати в нижнем белье и дизайнерских колготках от Skims c Fendi, которые рекламировала Ким Кардашьян.

По словам Леси, ей эти колготы обошлись в кругленькую сумму. Вместо этой покупки она могла поехать где-то отдохнуть в теплую страну.

«…Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие самые деньги купила себе колготы», – подписала кадр звезда.

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