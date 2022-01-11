У артиста диагностировали пневмонию

В понедельник, 10 января, попал в реанимацию с пневмонией 85-летний российский актер и звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев. Об этом сообщил сын знаменитости Василий и добавил, что его отец сдал тест на коронавирус и он оказался отрицательным.

«Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на коронавирус отрицательные», – сказал сын Куравлева.

По данным СМИ, актер находится в больнице с 5 января. Его состояние ухудшилось 10 января, и он попал в реанимацию. Медики оценивают состояние актера как тяжелое. Он находится на кислороде.

«Состояние тяжелое уже несколько дней», – сообщил сотрудник больницы.

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