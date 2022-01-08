Про Одри Хепберн снимут новый биографический фильм

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссер Лука Гуаданьино снимает биографический фильм про Одри Хепберн. Но пользователи Сети, узнав, кто сыграет роль великой актрисы, остались недовольны выбором.

Так, Одри Хепберн в картине сыграет актриса Руни Мара, которая выступит и продюсером проекта. Создатели фильма решили, что актриса все-таки имеет некую схожесть с Одри, но фанаты другого мнения. Многие считают, что лучше всего эта роль удалась бы Лили Коллинз.

Руни Мара Getty Images

«Лили Коллинз родилась, чтобы сыграть Одри Хепберн, я все сказал», — пишет один из пользователей.

Лили Коллинз Getty Images

Отметим, что многие пользователи поддержали возражения касаемо главной роли в картине.

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