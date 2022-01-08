Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссер Лука Гуаданьино снимает биографический фильм про Одри Хепберн. Но пользователи Сети, узнав, кто сыграет роль великой актрисы, остались недовольны выбором.

Так, Одри Хепберн в картине сыграет актриса Руни Мара, которая выступит и продюсером проекта. Создатели фильма решили, что актриса все-таки имеет некую схожесть с Одри, но фанаты другого мнения. Многие считают, что лучше всего эта роль удалась бы Лили Коллинз.

Руни Мара
Руни Мара
Getty Images

«Лили Коллинз родилась, чтобы сыграть Одри Хепберн, я все сказал», — пишет один из пользователей.

Лили Коллинз
Лили Коллинз
Getty Images

Отметим, что многие пользователи поддержали возражения касаемо главной роли в картине.

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