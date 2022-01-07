С 6 на 7 января во всей Украине православные отмечает Рождество Христово. Украинские знаменитости не исключение. Они тоже чтят традиции и отмечают Рождество со своими родными в этот или другой день (25 декабря). Мы предлагаем ознакомится с подборкой снимков звезд, которые уже отмечают Рождество-2022 и делятся этим в своих социальных сетях, а также поздравляют своих поклонников и всю Украину с праздником. 

Сергей Притула 

Джамала 

Алеша 

Соломия Витвицкая 

Александр Пономарев 

Григорий Решетник 

Доктор Комаровский 

Юрий Горбунов 

Катя Осадчая 

Олег Винник 

Татьяна Литвинова

Ольга Фреймут 

Эктор Хименес-Браво 

Лиза Глинская 

Камалия 

Екатерина Кухар 

Марина Боржемская 

Ирина Билык и ее звездные друзья 

Лилия Ребрик 

Снежана Бабкина 

Наталка Денисенко 

Алексей Суханов

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