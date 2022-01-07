Узнайте, как наши кумиры чтят рождественские традиции

С 6 на 7 января во всей Украине православные отмечает Рождество Христово. Украинские знаменитости не исключение. Они тоже чтят традиции и отмечают Рождество со своими родными в этот или другой день (25 декабря). Мы предлагаем ознакомится с подборкой снимков звезд, которые уже отмечают Рождество-2022 и делятся этим в своих социальных сетях, а также поздравляют своих поклонников и всю Украину с праздником.

Сергей Притула

Джамала

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Алеша

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Соломия Витвицкая

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Александр Пономарев

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Григорий Решетник

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Доктор Комаровский

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Юрий Горбунов

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Катя Осадчая

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Олег Винник

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Татьяна Литвинова

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Ольга Фреймут

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Эктор Хименес-Браво

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Лиза Глинская

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Камалия

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Екатерина Кухар

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Марина Боржемская

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Ирина Билык и ее звездные друзья

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Лилия Ребрик

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Снежана Бабкина

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Наталка Денисенко

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Алексей Суханов

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