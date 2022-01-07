Как украинские звезды отмечают Рождество 2022: фото
С 6 на 7 января во всей Украине православные отмечает Рождество Христово. Украинские знаменитости не исключение. Они тоже чтят традиции и отмечают Рождество со своими родными в этот или другой день (25 декабря). Мы предлагаем ознакомится с подборкой снимков звезд, которые уже отмечают Рождество-2022 и делятся этим в своих социальных сетях, а также поздравляют своих поклонников и всю Украину с праздником.
Сергей Притула
Джамала
Алеша
Соломия Витвицкая
Александр Пономарев
Григорий Решетник
Доктор Комаровский
Юрий Горбунов
Катя Осадчая
Олег Винник
Татьяна Литвинова
Ольга Фреймут
Эктор Хименес-Браво
Лиза Глинская
Камалия
Екатерина Кухар
Марина Боржемская
Ирина Билык и ее звездные друзья
Лилия Ребрик
Снежана Бабкина
Наталка Денисенко
Алексей Суханов
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