Актер сексуальный наркоман и лечится от зависимости с 2016 года

Известный американский актер и режиссер Джеймс Франко нарушил молчание и признался, что боролся с сексуальной зависимостью. Об этом и многом другом он рассказал в недавнем интервью Джесси Кейглу в подкасте на SiriusXM.

«В 2018 году были некоторые жалобы на меня и статья обо мне, и, мм…, в тот момент я просто подумал, что буду молчать. Я буду, я сделаю паузу. Не было подходящего времени, чтобы что-то сказать. Были люди, которые были недовольны мной, и мне нужно было слушать. Так что я просто много работал. И я думаю, что я довольно уверен в том, что могу сказать за «четыре года», понимаете? И, знаете, раньше я выздоравливал от злоупотребления психоактивными веществами. И были некоторые проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, которые также были связаны с зависимостью», – сказал он.

Затем он подробно рассказал о своей школе актерского мастерства, сказав:

«Самый глупый поступок, который я сделал, или одна из самых глупых вещей, которые я сделал в школе, - это то, что я назвал один из своих мастер-классов «Сцены секса». Дело не в сексуальных сценах. Я не учил людей снимать сексуальные сцены или интимные сцены или что-то в этом роде. Это было провокационное название. Это был класс, где они снимали сцены о своих романах, знаете ли, о том, через что они проходят в молодости. Так что встречаться с людьми, вы знаете, приложения для знакомств или расставания, или, знаете, просто плохое свидание, и тому подобное. Вот что делали в этом классе. Это не были сцены секса».

Джеймс Франко признался, что состоял в интимных отношениях со студентами.

«Я признаю, что спал со студентами. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе. Но в процессе обучения я спал со студентами, и это было неправильно», - признался режиссер.

Также он рассказал о том, что он сексуальный наркоман и лечится от зависимости с 2016 года.

«Это очень мощный наркотик. И я подсел на это еще с 20-ти лет. И самое коварное в этом то, что я все это время не употреблял алкоголь. Итак, я ходил на собрания, знаете, все это время. Я даже пытался спонсировать других людей. И даже мой спонсор был вроде того, кто счастлив в браке. Я никогда никому не мог быть верен. Итак, я обманул. Я изменял всем. Я совершенно слеп к чувствам людей. Я не хотел причинять людям боль. И я, на самом деле, не был похож на парня на одну ночь», – сказал Джеймс.

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