Билли Айлиш кардинально изменила прическу: фото
Узнайте, как сейчас выглядит певица
Известная американская певица Билли Айлиш, которая недавно впервые выпустила собственный аромат, решила изменить прическу после хейта в Сети. Знаменитость на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, на которых позирует с темными волосами и короткой стрижкой. Билли избавилась от светлых волос и стала брюнеткой.
Читайте также: Билли Айлиш анонсировала свой первый парфюмНовый имидж артистки произвел фурор на ежегодном бранче Variety Music Hitmakers, который она посетила на днях.
На фото от Variety звезда предстала в наряде цвета бургунди с объемным пуховиком, оверсайз-лонгсливом и брюками-карго. Образ дополнила массивными ботинками.
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