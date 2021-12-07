Узнайте, как сейчас выглядит певица

Известная американская певица Билли Айлиш, которая недавно впервые выпустила собственный аромат, решила изменить прическу после хейта в Сети. Знаменитость на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, на которых позирует с темными волосами и короткой стрижкой. Билли избавилась от светлых волос и стала брюнеткой.

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Новый имидж артистки произвел фурор на ежегодном бранче Variety Music Hitmakers, который она посетила на днях.

На фото от Variety звезда предстала в наряде цвета бургунди с объемным пуховиком, оверсайз-лонгсливом и брюками-карго. Образ дополнила массивными ботинками.

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