Поклонники сравнили певицу с порноактрисой

Известная украинская певица и бывшая участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская восхитила поклонников откровенным фото. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, на котором продемонстрировала пышную грудь и стройную фигуру.

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Для кадра артистка предпочла надеть синий топ с пайетками, который подчеркивал ее пышный бюст и синий пиджак. Образ дополнила аксессуарами, ярким макияжем и новой прической.

За несколько часов фото набрало почти 14 тысяч лайков и сотню комментариев. По мнению подписчиков, Славе очень идет такая прическа и синий цвет:

«Очень красивая», «Красотка, при любом раскладе», «Тебе все идёт, Слава, только не розовый и не зелёный. Тёмные тона твое», «Королевский синий», «Слава...такой цвет тебе очень даже к лицу», «Вам очень круто с такой челкой, супер выглядите!», «Снежная Королева», «Ох ты огонь огненный», «Ты секси артистка, наверное цвет выбираешь интуитивно неангелочка Славочка», «Перебор, похожа на порно звезду!», «Шикарная».

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