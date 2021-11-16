Артистки подтвердили слухи о том, что они в плохих отношениях

Экс-участницы группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская и Виктория Смеюха устроили публичные разборки. На своей странице в Инстаграм Виктория опубликовала видео, на котором ей принесли торт с изображением Славы. Вика, якобы, была удивлена и решила его надрезать и съесть.

«Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая.Я – VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без вас, мои люди, видящих все без подсказок, понимающих без слов, поддерживающих и вселяющих силы идти дальше! От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других», – написала Виктория под видео.

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В свою очередь Слава не удержалась и отреагировала на публикацию экс-коллеги. Артистка раскритиковала такой поступок Виктории и обвинила ее в дешевом хайпе.

«Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваша Слава. И да, уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?» – сказала Слава.

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Позже в сети разорился хаос. Поклонники дуэта «НЕАНГЕЛЫ» разделились на два лагеря. Одни поддерживали Вику, другие Славу. Но у себя в сторис Вика выложила публикации друзей и знакомых, которые утверждали, что на ее стороне.

InstaStories Виктории Смеюхи instagram.com/vikanablack

Такое положение дел еще больше задело Славу и она опубликовала еще один пост, в котором оценила труды пиарщицы экс-коллеги и предположила, в чем причина «искусственного» скандала.

«А теперь, как раз на фоне сложившейся ху@ни, давайте поговорим о прекрасном. Я конечно сделала ошибку, поддалась эмоциям и продолжаю. Я всегда делаю одну и ту же ошибку. Пиарщица конечно молодец! ( не моя, ибо моя БОГИНЯ и я это поняла в очередной раз). Нужно отдать должное им обеим (моя просто промолчала, но наругала меня за мою слабость), а работник другого предприятия не покладая рук и репутации борол и поборол всех. Хайп был, даже я напряглась, но нах@я? Если что, то альбом мой чуть позже выходит (должок за вами, девули), хотя есть догадки, что сладкоежка что-то выпустит. Поддержу. От чистого сердца или уже желудка. Тортом! Кондитер пусть застрелится. Можно было торт поБагаче? За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные (после короны особенно)», – написала Слава.

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