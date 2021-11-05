Модель взбудоражила откровенным фото

Известная немецкая топ-модель Хайди Клум удивила снимком без трусов. На своей странице в Инстаграм она опубликовала откровенное фото, на котором позирует на кровати в бюстгальтере и без трусов, прикрывая интимную часть тела тарелкой с куском пирога.

«Ой! Мой! Вкусный пирог!», – лаконично подписала кадр Хайди.

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На снимке модель наслаждается релаксом: ест сладости в постели и смотрит ролики на ноутбуке.

За несколько часов снимок набрал более 140 тысяч лайков и множество комментариев, которые оставляли фанаты под другими фото, так как под кадром с пирогом комментарии скрыты.

«Я тоже хочу пирог», «Сладкая», «Красотка с пирогом», «Ты мой десерт», «Очень красивая на фото с пирогом», «Такие длинные ноги».

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