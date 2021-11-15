Певица дала интервью Опре Уинфри

Известная британская певица Адель дала интервью Опре Уинфри, в котором рассказала о сложном разводе, новом бойфренде, потере веса и проблемах с алкоголем.

По словам артистки, она тяжело переживала разрыв с бывшим супругом Саймоном Конекки. Она была растеряна, ведь не смогла сохранить брак.

«Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но я себя ощущаю так, словно я проявила неуважение, быстро выйдя замуж, а затем так же быстро подав на развод. Я просто обескуражена тем, что мой брак не удался», – сказала певица.

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Также она добавила, что состоит в хороших дружеских отношениях с экс-мужем, с которым воспитывает общего 9-летнего сына Анджело. Ведь его появление в ее жизни стало для нее спасением.

«Он появился в тот момент, когда стабильность, которую он и Анджело дали мне, мне была так нужна», – добавила знаменитость.

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Адель призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. Тогда она смогла отказаться от него и найти себя.

«Как только я поняла, что мне нужно работать над собой, я перестала пить и начала много тренироваться», – отметила она.

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По словам артистки, она начла ухаживать за своим телом, здоровьем и начала тренироваться. Причиной этого стало не желание похудеть, а тревожность.

«У меня были ужасные приступы тревожности после того, как я развелась. Это приводило меня в сильное замешательство и заставляло чувствовать, что я не контролирую свое тело», – призналась британская звезда.

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Также Адель рассказала о своем новом бойфренде Риче Поле. Она назвала его очень умным и веселым и отметила, что это ее первые отношения, в которых она полюбила себя.

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