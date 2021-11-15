Певица покорила еще одну вершину

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Известная украинская певица и народная артистка Украины Джамала покорила возвышенную вершину действующего вулкана Везувий. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию снимков, на которых похвасталась своими достижениями в Италии.

«Сегодня день, когда я покорила высочайшую вершину действующего вулкана Везувий. Чувства – невероятные! Мы сегодня на вершине… Хотя, как это обычно бывает с путешественниками, мы ничего такого не планировали, но спонтанное решение привело нас к нему!», – подписала кадры звезда.

Джамала рассказала, что на вершине вулкана Везувий невероятная тишина и четко слышно, как он дышит.

«Такая мощь и тишина. А от того, что он еще дышит – просто муравьи», – призналась она.

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Также артистка добавила, что после вершины она отправилась в еще одно место, где насладилась красотой руин древнеримского города на юге Италии недалеко от Неаполя – Помпеи и отведала вкусной пиццы в пиццерии «L'Antica Pizzeria da Michele» 1870 года, в котором ела сама Джулия Робертс в фильме «Ешь, молись, люби».

«Легендарное место, где изысканно пробует пиццу Джулия Робертс в «Есть, молись, люби». L'Antica Pizzeria da Michele, 3 года подряд входит в звездный список Мишлен. Я не могла понять, почему я стою и так долго жду, ведь это только тесто с томатной пастой. Но нет! Это была самая вкусная пицца в моей жизни. Настоящая награда за непростой подъем на Везувий. День сегодня удался», – написала Джамала.

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Отметим, что на снимках знаменитость показала, как наслаждается совместным отпуском с мужем. Супруги отдыхают в Италии и посещают самые популярные достопримечательности Неаполя.

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