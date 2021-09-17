Похоже, победительница "Евровидения" планирует построить дом загородом.

Украинская исполнительница Джамала, которая сейчас является участницей шоу «Танців з зірками», купила земельный участок под Киевом. Журналисты программы «Новини.LIVE» выяснили, что покупку знаменитость сделала еще в октябре прошлого года, однако пока строительство не начала.

Читайте также: Потап объяснил, почему не хочет, чтобы Каменских дружила с его экс-женой

Отмечается, что участок Джамалы размером 1200 кв. метров находится в 15 минутах езды от столицы в селе Крюковщина. Если певица построит там дом, то станет соседкой таких популярных украинских артистов, как Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Монатик и Анастасия Приходько.

Напомним, что сейчас Джамала с мужем и двумя сыновьями живет в трехкомнатной квартире в Киеве, которую ей подарил мэр Виталий Кличко за победу в песенном конкурсе «Евровидение» в 2016 году.

Вам будет интересно почитать на Ivona: