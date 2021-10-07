Певица поделилась осенними снимками с мужем и детьми

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Известная украинская певица Джамала показала, как выглядят ее сыновья и муж. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию снимков, на которых она вместе со своими мужчинами наслаждаются солнечным днем.

«Весь этот осенне-курточный вайб – не самое моё любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности – собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам. Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики», – подписала пост исполнительница.

Отметим, что недавно Джамала сообщила, что ее отцу сделали операцию. Поэтому знаменитость ценит каждый момент с родными людьми.

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