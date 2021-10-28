Модель показала детские фото

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Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала снимки, на которых ей 13 лет. На своей странице в Инстаграм она опубликовала два кадра 17-летней давности, на которых девушка позирует возле новогодней елки.

Поклонники были удивлены и озадачены, ведь, по их мнению, знаменитость выглядела намного старше указанного возраста. Многие даже ей не поверили, но есть и те, кто был восхищен ее естественной красотой в юности:

«Не может быть. Я не верю!», «Красотка. А я был похож на картошку, когда мне было 13», «О боже... Это не может быть правдой», «Уже тогда была модницей», «Нечестно! Она всегда была красивой», «Выглядишь намного взрослее, чем 13 лет».

Отметим, что за несколько часов фото набрали почти миллион лайков и две тысячи комментариев.

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