Блогерка розповіла про заробіток в Instagram і розлучення с чоловіком у новому випуску YouTube-шоу «Тест-драйв Адониной»

Скільки коштує Сторіс у Тетяни Пренткович і що відомо її особисте життя пресс-служба

Відома блогерка Тетяна Пренткович не лише розганялася дорогами Києва, а й розповіла про особисте життя, скільки коштує її одна Сторіс, пропустила тему розлучення, відкрито заявила про секс-шоп та затизерила своє шоу і усе це у новому випуску YouTube-шоу «Тест-драйв Адониной».

«…Насправді, поки що це лише ідея… ми подумали що це буде круто! Інтерв’ю є багато різних. Вони всі класні. Але хотілось би чимось виділитися. І є тема сексу, яку бояться багато хто. І навіть вголос сказати «секс»…запросити публічних людей, з ними про це говорити…» - відповіла Тетяна на питання Ірини Адоніної, про що ж буде її новеньке YouTube-шоу!

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Крім того, ведуча проекту, блогер Ірина Адоніна та запрошена гостя Тетяна Пренткович влаштували справжні змагання на автодромі «Чайка». Хто переміг і коли ми побачимо блогерку за кермом нового авто - відповіді на усі ці запитання ви знайдете у новому випуску.

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