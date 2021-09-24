Ведущий рассекретил, что создатели шоу сами предложили ему стать участником

Известный радиоведущий Слава Демин, который недавно объявил о расставании с женой после 12 лет брака, рассекретил, что мог бы стать участником второго сезона «Холостячки».

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В интервью для YouTube-канала Dorotye мужчина признался, что многие пользователи Сети обвиняли его в том, что он разорвал отношения с супругой ради пиара в реалити-шоу.

Демин признался, что его действительно звали на съемки романтического проекта, главной героиней которого стала певица Злата Огневич.

«Мне кстати предлагали в Холостячку, но не взяли. Мне звонили с кастинг отдела. Они мне написали: «Мы хотим, чтобы вы у нас поучаствовали». Позвонила мне продюсер линейный, рассказала, что типа вы будете жить в доме… Я ей говорю: «Слушайте, ну я не могу же, у меня эфиры. Я не смогу на два месяца или на три уехать». Ну, типа, как-то что-то придумаем… А потом позвонила какой-то редактор и так сходу типа: «Значит, смотрите, вопрос. Зачем вам это шоу? А вы развелись уже? Почему вы не развелись? А когда вы будете подавать на развод». А говорю: «Если вам не подходит то, что я не развелся, и то, как я вам отвечаю, давайте просто закончим этот разговор», — вспомнил ведущий Люкс ФМ.

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