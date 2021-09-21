Остапчук с женой похвастались строительством загородного дома
Владимир Остапчук строит двухэтажный особняк
Популярный украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук и его жена, нотариус Кристина Остапчук поделились с поклонниками радостным событием. Супруги объявили о покупке земельного участка и о строительстве двухэтажного дома.
Читайте также: Звезды, которые учились в одной школеНа своей странице в Инстаграм 37-летняя телезвезда обнародовал несколько кадров, где он с любимой позирует на фоне их будущего загородного жилья. До этого пара жила на съемной квартире.
«У НАС БУДЕТ ДОМ. Да, такая долгожданная для нас новость. У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юхууу», — поделился эмоциями Владимир.
«Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнездышко!! Я счастлива!!!», — рассказала подписчикам Кристина.
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