Владимир Остапчук строит двухэтажный особняк

Популярный украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук и его жена, нотариус Кристина Остапчук поделились с поклонниками радостным событием. Супруги объявили о покупке земельного участка и о строительстве двухэтажного дома.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя телезвезда обнародовал несколько кадров, где он с любимой позирует на фоне их будущего загородного жилья. До этого пара жила на съемной квартире.

«У НАС БУДЕТ ДОМ. Да, такая долгожданная для нас новость. У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юхууу», — поделился эмоциями Владимир.

«Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнездышко!! Я счастлива!!!», — рассказала подписчикам Кристина.

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