Один из самых популярных исполнителей Украины Олег Винник, которому 31 июля исполнилось 48 лет, впервые рассказал, как отметил день рождения. В интервью программе «Світське життя" музыкант признался, что празднование прошло за границей. По словам артиста, летом он находился в Германии, где у него есть квартира со студией звукозаписи.

«Буду откровенен, с 12 ночи сна не было. Ну и самое прикольное, такая классика жанра, что в 8 утра начали звонить чиновники и попробуй не взять трубку», — отметил Винник.

С кем отпраздновал и сколько стоило торжество, Винник не рассказал. Певец отметил, что ему абсолютно все равно, где отмечать и какие подарки ему преподнесут, главное - получить заряд позитивных эмоций.

«Неважно, ты за столом празднуешь на Мальдивах, в ресторане крутом или просто где-то в поле. Мне важна одна вещь — как можно больше получить настоящих эмоций, а не эти все вещи "а как я сейчас приду к нему, а как я скажу, а что я подарю, будет ли он доволен». Господи, для чего это все?», — заявил Олег.

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