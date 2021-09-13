Украинский клипмейкер Таню Муиньо получила награду MTV Video Music Awards 2021 за снятый для рэпера Lil Nas X клип.

Всемирно известный режиссер родом из Одессы Таню Муинью теперь не только рекордсменка украинской премии YUNA в номинации "Лучший видеоклип", но и обладательница престижной американской награды MTV Video Music Awards 2021.

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12 сентября клип рэпера Lil Nas X на песню "MONTERO", который сняла украинка, победил в трех номинациях. Ролик был признан лучшим видеоклипом года, а Таню получила звание лучшего режиссера. Кроме того, видео победило в категории "Лучшие визуальные эффекты".

Отметим, что ранее Муинью сотрудничала с такими знаменитыми артистами, как Кэтти Перри, Cardi B и Lizzo. Также она снимала клипы для Монатика, Дорофеевой, NK, Скриптонита, IOWA, KADNAY, The Hardkiss,Владимира Дантеса, Веры Брежневой, Мишель Андраде, alyona alyona и Tayanna.

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