Российский рэпер планирует дать три концерта в Украине.

Концерт Моргенштерна в Украине: космические цены, запрет СБУ и другие подробности instagram.com/morgen_shtern

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Российский рэп-исполнитель Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом «Моргенштерн» собирается приехать в Украину и дать три концерта. Несмотря на то, что артист внесен в черный список Минкульта, он намерен выступить в Запорожье, Харькове и Киеве.

На сайте Kontramarka начались продажи билетов на концерты 13, 15 и 16 ноября. Стоимость билетов становит от 400 до 4490 гривен.

«Это будет действительно взрывное событие для всех сторонников нового рэпа, который не знает предубеждений и границ. Его обсуждают, его ненавидят, ему завидуют, но никто не может остаться равнодушным», – говорится в описании события.

Концерт Моргенштерна Скриншот

Отметим, что лицам недостригшим 16 лет вход будет запрещен.

Напомним, что Моргенштерн находится в «черном списке» СБУ, а его творчество в «черном списке» Минкульта.

«Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены. Выступать с концертами в Украине Моргенштерну не позволят», – отметил источник Минкульта для «КП Украина».

Моргенштерн анонсировал три концерта в Украине Скриншот

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